Der Northvolt-Standort in Danzig soll Europas größte Fabrik für Energiespeicherlösungen werden. Die Fertigung soll 2022 mit einer jährlichen Kapazität von fünf Gigawattstunden in Betrieb genommen werden und auf zwölf Gigawattstunden aufgestockt werden können.Eine weitere Investition von 200 Millionen US-Dollar und 500 neue Arbeitsplätze - das plant Northvolt für seinen polnischen Fertigungsstandort Northvolt Battery Systems Jeden in Danzig. Wie der schwedische Batteriehersteller am Freitag mitteilte, soll in zwei Stufen eine neue 50.000 Quadratmeter große Fabrik entstehen. Der Produktionsstart ...

