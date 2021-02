Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung baut auf ihrem Test- und Versuchsgelände in Brandenburg einen Großversuchsstand. Das Projekt ist Teil der Forschungen zur Sicherheit von Lithiumbatterien.Einen Großversuchsstand für die Testung von stationären Batteriespeichern bis 500 Kilowatt im Realmaßstab baut die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) jetzt in der Nähe von Horstwalde in Brandenburg. Die Behörde will mit diesen Tests die Technologie noch sicherer machen und die Marktchancen deutscher Produkte verbessern. Denn bislang würden Energiespeicher meist nur in Laboren ...

