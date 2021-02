Es gibt erst wenige schwimmende Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Doch nun haben Projektentwickler kleine Kieswerke an Baggerseen als ideale Betreiber kleiner Anlagen zum Eigenverbrauch und damit ein funktionierendes Geschäftsmodell ausgemacht. In diesem Podcast sprechen wir mit Boris Heller, der schon zwei derartige Anlagen ans Netz gebracht hat. Nachdem in Japan, China und den Niederlanden die schwimmende Photovoltaik schon seit einigen Jahren Fahrt aufgenommen hat, gibt es in Deutschland erst seit kurzem größere kommerzielle Projekte. Die passenden Geschäftsmodelle zu finden sowie der vorhandene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...