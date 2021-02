Die zum Energieversorger MVV zählende Juwi-Gruppe realisiert ein Hybridkraftwerk für eine Stadt im Norden Australiens. Neben Photovoltaik und Speicher kommt ein Dieselgenerator zum Einsatz. Der Projektentwickler Juwi baut ein Solar-Hybrid-Kraftwerk in Australien. Wie das zum MVV-Konzern zählende Unternehmen mitteilte, ist dafür die australische Tochtergesellschaft juwi Renewable Energy Pty Ltd. mit Sitz in Brisbane zuständig. Diese habe mit dem internationalen Erneuerbare-Energieunternehmen EDL ...

