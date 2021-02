Am Freitag wurde beim Kurs ein Rekordhoch bei über 54'000 Dollar erreicht.Frankfurt - Der Höhenflug der Digitalwährung Bitcoin geht weiter und der Marktwert ist erstmals über eine Billion US-Dollar gestiegen. Am Freitag wurde beim Kurs ein Rekordhoch bei über 54 000 Dollar erreicht. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die mit Abstand marktgrösste Kryptowährung bis zu 54 861 Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch bei rund 51 000 Dollar notiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...