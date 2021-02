Die Corona-Kennzahlen sinken trotz mehr Mutationen weiter. Die Impfkadenz hat sich innert Wochenfrist um 16 Prozent erhöht.Bern - Die Corona-Kennzahlen sinken trotz mehr Mutationen weiter. Die neuste Reproduktionszahl (R-Wert) liegt bei 0,82. Die Impfkadenz hat sich innert Wochenfrist um 16 Prozent erhöht. Die Labors erhöhen ihre Kapazitäten für Speicheltests. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innert 24 Stunden 1021 neue Coronavirus-Ansteckungen bei 31'027 Tests...

