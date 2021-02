Die Devisenstrategen der UOB Group merkten an, dass der USD/JPY in den nächsten Wochen einen Versuch unternehmen könnte, sich in einer engen Handelsspanne zu bewegen, bevor es wieder über die 106,00-Marke ansteigt. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Gestern betonten wir, dass der USD 'nach unten tendieren könnte, aber jede Schwäche wird als Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...