Die Anleger haben sich am Freitag an der Wall Street weiter nervös gezeigt.New York - Die Anleger haben sich am Freitag an der Wall Street weiter nervös gezeigt. Der Dow Jones Industrial meldete sich nach seiner Vortagsschwäche zunächst mit einem erneuten Rekord von 31'648 Punkten zurück, dann aber ging der Rückenwind unter dem Eindruck wieder gestiegener Anleiherenditen verloren. Mit 31'494,32 Punkten ging er dann prozentual unverändert über die Ziellinie.

