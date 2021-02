Im Gefolge des seit Wochen und Monaten anhaltenden Höhenflugs ziehen auch die Kurse viele anderer Digitalwährungen an wie Ethereum, Binance Coin oder Polkadot an.Frankfurt - Die Rally bei den meisten Kryptowährungen hat sich am Wochenende fortgesetzt. So stieg der Bitcoin-Kurs am Sonntagabend auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 58'350 US-Dollar. Zuletzt notierte er noch über 58'000 Dollar. Damit lag er deutlich über dem Niveau vom Freitag und hat weiter die Marke von 60'000 Dollar im Visier. Zum Wochenausklang war der Bitcoin erstmals mehr als...

Den vollständigen Artikel lesen ...