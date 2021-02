Am 28. Januar hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chancen mit HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 ab 61,50 Euro hingewiesen. Am 02. Februar hatten wir noch einmal nachgefasst und der Artikel hatte folgenden Titel: "HeidelbergCement: Mal sehen, ob wir einen Volltreffer landen können!!" Unsere Meinung für den Express-Service sah so aus: "Nach dem Absturz signalisiert die Charttechnik eine bevorstehende Aufwärtsbewegung, die über die Hürden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...