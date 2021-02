An den Finanzmärkten bleibt die Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen nach wie vor ein bestimmendes Thema und überlagert ein Stück weit die Konjunktursignale.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken und vorübergehend gar unter 1,21 US-Dollar gerutscht. Nach besser als erwartet ausgefallenen Daten zum Ifo-Geschäftsklima kann sich die Gemeinschaftswährung am Vormittag wieder ein wenig erholen. Der Euro kostet zuletzt 1,2110 US-Dollar gehandelt und damit aber noch etwas niedriger als am Freitagabend. Zum Franken notiert der Euro fester.

