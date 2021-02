Buchs AG - Das neuartige Robotik-Lager des FBI funktioniert mit AutoStore von Swisslog für die sichere Lagerung ihrer Papierakten. Die General Services Administration, Region Mid-Atlantic (GSA), hat das zentrale Archivierungslager für das FBI (Federal Bureau of Investigation) in Winchester, Virginia, installiert. Zur Einrichtung gehört dabei erstmals ein Lager mit robotergestützter Ein- und Auslagerung. Auf mehr […]Buchs AG - Das neuartige Robotik-Lager des FBI funktioniert mit AutoStore von Swisslog für die sichere Lagerung ihrer Papierakten. Die General Services Administration, Region Mid-Atlantic (GSA), hat das zentrale Archivierungslager für das FBI (Federal Bureau of Investigation) in Winchester, Virginia, installiert. Zur Einrichtung gehört dabei erstmals ein Lager mit robotergestützter Ein- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...