Eine Kurzstudie der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft zeigt, dass die Schulen in Bayern eine Eigenverbrauchsquote von 33 Prozent erzielen können. Anlagen amortisieren sich in acht bis neun Jahren.Insgesamt 4800 Schulgebäude gibt es in Bayern, nur ein sehr kleiner Teil davon mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Die Landtagsfraktion der Grünen will das ändern: Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen hat sie beantragt, in den kommenden zwei Jahren hier insgesamt 500 Millionen Euro zu investieren. Um ihre Forderung zu untermauern, haben die Grünen bei der Münchener Forschungsgesellschaft ...

