"Die COVID-19 Unterstützungsmaßnahmen zu früh zurückzuziehen, ist gefährlicher, als dies zu spät zu tun", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Montag in einer Erklärung. Weitere Kommentare "In den kommenden Wochen wird die EU entscheiden, ob und wie das Einfrieren des Stabilitäts- und Wachstumspakts ausgebaut werden soll." "Das EU-Ziel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...