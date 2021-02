Der Versorger will in 1000 Metern Tiefe eine Testkaverne mit 500 Kubikmetern Kapazität einrichten. Die dabei gewonnen Erkenntnisse sollen auf künftig zu bauende Großspeicher übertragbar sein.Seit 2007 speichert EWE im Salzgestein unter Rüdersdorf bei Berlin Erdgas, zwei Kavernenspeicher hat der Versorger hier in Betrieb. Nun soll ein weiterer hinzu kommen - allerdings für Wasserstoff. EWE hat jetzt mit dessen Bau begonnen. Mit 500 Kubikmetern Fassungsvermögen wird der Kavernenspeicher das Volumen eines Einfamilienhauses haben. Bei diesem Projekt arbeitet das Unternehmen mit dem Deutschen Zentrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...