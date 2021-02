Gold verzeichnet am Montag starke Gewinne - Die nächste wichtige Hürde liegt für den XAU/USD bei 1.805 $. - Der RSI bestätigt auf dem 4-Stunden-Chart die kurzfristig bullish Aussichten - Nachdem Gold die erste Tageshälfte in einer relativ engen Handelsspanne knapp über 1.780 $ verbracht hatte, gewann es an Zugkraft und legte auf ein Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...