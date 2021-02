Rund ein Viertel aller neuen Photovoltaik-Speichersysteme sind damit in dem Freistaat zugebaut worden. Das bayerische Wirtschaftsministerium sieht den Erfolg im attraktiven Förderprogramm begründet.Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hatte vergangene Woche die aktuellen Zubauzahlen bei Speichern in Deutschland 2020 veröffentlicht. Nun legte das bayerische Wirtschaftsministerium nach und gab bekannt, dass deutlich mehr als 20.000 der bundesweit 88.000 neu installierten Photovoltaik-Heimspeicher im vergangenen Jahr in dem Bundesland installiert wurden. Die mehr als 20.000 Photovoltaik-Speicher ...

