Während einer Rede auf der DealBook Online Summit der New York Times am Montag sagte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die Vermögenssteuer schwer umzusetzen sei, wie Reuters berichtet. Yellen merkte weiter an, dass US-Präsident Joe Biden sich dafür einsetzt, die Steuern für diejenigen, die weniger als 400.000 Dollar im Jahr verdienen, nicht zu ...

