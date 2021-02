Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Handel zunächst leicht aufwärts.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Handel zunächst leicht aufwärts. Der Markt sei derzeit hin- und hergerissen zwischen den "Bullen, die auf die Post-Covid-19 Zukunft schauen und den Bären, die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen sehen", heisst es in einem Händlerkommentar. Dass die Wette auf steigende Marktzinsen nicht ohne Risiken ist...

