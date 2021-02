BT will seine Benutzer unterstützen, ihre privaten und geschäftlichen Daten mit integrierter Cyber Security und Data Protection zu schützen.Schaffhausen - Acronis, ein Anbieter für Cyber Protection-Lösungen, gab heute eine Vereinbarung bekannt, mit der Cyber Protection-Lösungen für kleine Unternehmen und Kleinbetriebe / Heimbüros (SoHo) in das BT-Sicherheits-Services-Portfolio aufgenommen werden. Die Vereinbarung wurde getroffen, nachdem in Grossbritannien im Jahr 2020 ein Anstieg der Cyber-Angriffe um 20 % festgestellt wurde.

