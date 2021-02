Rund zwei Jahre nach der Übernahme von United Security Providers durch Swisscom wechselt Michael Liebi von seiner heutigen Rolle als CEO in den Verwaltungsrat.Bern / Zürich - Rund zwei Jahre nach der Übernahme von United Security Providers AG durch Swisscom wechselt Michael Liebi von seiner heutigen Rolle als CEO des Unternehmens in den Verwaltungsrat. Gleichzeitig übergibt er an Yves-Alain Gueggi, derzeit noch Head of Sales Cyber Security Services bei Swisscom, als seinen Nachfolger für die operative Führung des Schweizer Cyber Security Spezialisten.

