In dieser Woche erreichte der AUD/JPY den höchsten Stand seit Dezember 2018. Der AUD/JPY handelt derzeit um die Marke von 83,00 und die Ökonomen von Westpac prognostizieren, dass das Paar in den nächsten Wochen bei 84,50 notieren wird. Gleichzeitig erwarten sie, dass der AUD/JPY bis Ende des Jahres in der Nähe der 87,00 gehandelt wird. Wichtige Zitate ...

