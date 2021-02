++ Europäische Märkte schwächeln ++ DE30 fällt auf ein 3-Wochen-Tief ++ Berichte von Covestro und HeidelbergCement ++ Die europäischen Märkte starteten in den heutigen Handel höher, doch die Gewinne wurden schnell wieder zunichte gemacht. In den ersten Stunden des europäischen Handels kam es zu einer starken Abwärtsbewegung, die den DE30 über 1% unter den gestrigen Schlusskurs drückte. Technologieaktien gehören zu den Top-Underperformern in Europa, gefolgt von Versorgern, Telekommunikations- und Gesundheitstiteln. Banken und Reiseunternehmen gehören zu den Top-Performern. Quelle: xStation 5 Der DE30 unternahm im vorbörslichen Handel einen weiteren Ausbruchsversuch über den SMA200 (lila Linie). Dennoch ist es dem deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...