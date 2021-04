Der USD/RUB verliert weiter an Boden und rutscht unter 75,00 - Die russische Zentralbank (CBR) hob die Zinsen um 50 Basispunkte an - Die CBR sagte, der Inflationsdruck bleibe hoch - Der russische Rubel weitet das Aufwärtsmomentum aus und zieht den USD/RUB am Freitag auf neue Mehrwochentiefs im Bereich unter 75,00. USD/RUB schwächer wegen hawkischer ...

