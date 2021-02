Tracker und Trecker: An Stelle von ASI-Dünnschicht-Modulen werden in der Anlage künftig bifaziale Hocheffizienz-Module Strom erzeugen. Das spart Fläche, so dass zwischen den Modulreihen Landwirtschaft betrieben werden kann.In einem Solarpark in Lüptitz bei Leipzig sind Dünnschicht-Module aus amorphem Silizium verbaut, die im Laufe der Jahre kontinuierlich an Leistung verloren haben. Die Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG will nun ein Repowering dieser Anlage mit einer Ausgangsleistung von etwa einem Megawatt durchführen - und auf der Fläche eine Agro-Photovoltaik-Anlage gleicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...