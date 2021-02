AMS sieht sich durch die Übernahme von Osram in einer guten Ausgangslage, um eine führende Marktstellung zu erlangen.München - Der Sensorspezialist AMS ist beim deutschen Lichtkonzern Osram am Ziel. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag könne eingetragen werden und trete in naher Zukunft in Kraft, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte österreichische Unternehmen am Dienstag mit. Sobald die Eintragung erfolgt sei, werde dies bekanntgegeben. "Erfreuliches kann ich berichten vom Status der Klagen...

