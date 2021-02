Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstag, dass er sehr optimistisch ist, dass England am 21. Juni vollständig wieder öffnen wird, fügte aber hinzu, dass es keine Garantie gibt. Johnson merkte weiter an, dass es tiefe und komplexe Fragen rund um einen Impfausweis gibt, während er sagte, dass dies keine Diskriminierung darstellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...