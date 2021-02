Die EUR/SEK nimmt an Fahrt auf und testet 10,1000 - Die Riksbank ist wohl offen für weitere akkommodierende Maßnahmen - Schwedens Arbeitslosenquote stieg im Januar auf 9,3% - Der zunehmende Verkaufsdruck rund um die Schwedische Krone treibt den EUR/SEK am Dienstag in die Nähe von 10,10. EUR/SEK auf 2-Wochen-Hoch Der EUR/SEK knüpft an die Gewinne ...

