2020 ist Carrefour in allen Segmenten gewachsen und erlebte in dem ersten Halbjahr 2020 das beste Halbjahr seit 3 Jahren, was die Trends der Marktanteile betrifft. Der Umsatz ist 2020 um 3,6% für vergleichbare Umsätze (LFL) gestiegen, einschließlich 1,0% für Hypermärkte. In Frankreich erlebt Carrefour das stärkste Wachstum seit fast 20 Jahren und die Kapitalrendite...

Den vollständigen Artikel lesen ...