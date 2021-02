Freshuelva arbeitet an einem Arbeitstag während der Konferenz mit, an welchem die Möglichkeiten, die der britische Markt dem Obst- und Gemüsesektor bietet, thematisiert werden, der von Extenda - Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior S.A. organisiert wird. Der Konferenztag wird am 25. Februar stattfinden. Bildquelle: Shutterstock.com Die Aktivität hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...