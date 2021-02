Nach der jüngsten Kursentwicklung könnte der USD/JPY in der nächsten Woche wieder in den Bereich von 104,40 zurückfallen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben gestern hervorgehoben, dass 'es Raum für den USD gibt, die 105,20-Marke erneut zu testen, bevor eine nachhaltigere Erholung erwartet werden kann'. ...

