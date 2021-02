Steny Hoyer, der Mehrheitsführer des US-Repräsentantenhauses, bestätigte in seinem Tweet, dass das House an diesem Freitag um 15 Uhr über das 1,9 Billionen Dollar schwere Coronavirus-Konjunkturprogramm von Präsident Joe Biden abstimmen wird. Hoyer tweetete: "Das House wird am Freitag über @POTUS AmericanRescuePlan abstimmen, um diese Pandemie zu beenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...