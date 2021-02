Zur Wochenmitte setzt der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel zur Gegenbewegung an.Zürich - Zur Wochenmitte setzt der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel zur Gegenbewegung an. Am Vortag war der Leitindex SMI im Zuge einer verstärkten Konsolidierung zeitweise noch unter die 10'600er-Marke gefallen. Neben einem verstärkten Fokus auf eine möglicherweise steigende Inflation setze sich zudem eine Sektor-Rotation an den Märkten fort. Sie könnte zu beschleunigenden Gewinnmitnahmen...

