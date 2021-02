FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1870 (1980) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1220 (1175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3100 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6000 (5750) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 271 (270) P - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' ('B.') - PT 5380 (5600) P. - DEUTSCHE BANK RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AVAST PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 500 PENCE - JEFFERIES INITIATES 888 HOLDINGS WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - JEFFERIES RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2500 (2175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASSURA GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 83 PENCE - LIBERUM RAISES TOWN CENTRE SECURITIES PRICE TARGET TO 175 (165) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES TUI PRICE TARGET TO 170 (68) PENCE - 'SELL'



- TRADERS: MORGAN STANLEY CUTS UNITED UTILITIES TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT')



