Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag die dritte Sitzung in Folge gesunken ist und diesmal waren es 4K Kontrakte. Das Volumen gab 25,1K Kontrakte ab. WTI Fokus bleibt auf der 65,00 $ Die WTI Abwärtskorrektur ging am Dienstag mit einem Rückgang des Open Interest und dem Volumen einher, ...

