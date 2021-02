Sowohl Inflation als auch Beschäftigung sind laut Powell noch weit von den Zielen der Fed entfernt.Paris / London - Nach den beschwichtigenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag haben sich die europäischen Börsen zur Wochenmitte weiter gefangen. Sie hatten bereits am Dienstag im späten Handel positiv darauf reagiert und ihre Verluste merklich eingegrenzt. Am späten Mittwochvormittag gewann der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone 0,41 Prozent auf 3704,35 Punkte.

