Mit einer Normalisierung der Geschäfte rechnet der Detailhändler frühestens im zweiten Halbjahr 2021.Muttenz - Die Coronakrise hat den Kioskkonzern Valora in die roten Zahlen getrieben. So litten vor allem die auf Verpflegung für unterwegs ausgerichteten Geschäfte an Bahnhöfen und in den Innenstädten unter dem drastischen Rückgang bei der Laufkundschaft. Im zweiten Halbjahr 2021 soll sich das Blatt wenden. Der Nettoumsatz ging im Jahr 2020 um 15 Prozent auf bei 1,70 Milliarden Franken zurück...

