Der von Johnson & Johnson entwickelte COVID-19 Einmal-Impfstoff erwies sich in den jüngsten Studien als wirksam und sicher, teilte die US Food and Drug Administration (FDA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument mit, wie Reuters berichtete. "Das FDA-Gremium unabhängiger Experten trifft sich am Freitag, um zu entscheiden, ob der Impfstoff zugelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...