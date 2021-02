In einer Online-Übersicht hat Speicherhersteller Tesvolt die verschiedenen Förderprogramme der Bundesländer zusammengestellt. Die Höhen der möglichen Zuschüsse sind sehr unterschiedlich. Und auch beim Kleingedruckten müssen Unternehmen genau hinsehen.Die Unterstützung für Gewerbe- und Industriebetriebe, die in einen Batteriespeicher investieren wollen, fällt je nach Bundesland sehr unterschiedlich aus. Für einen besseren Überblick hat Speicherhersteller Tesvolt jetzt die verschiedenen Förderprogramme in Deutschland und Österreich für Speicher mit mehr als 20 Kilowattstunden in einer Online-Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...