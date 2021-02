Eine zuvor erhoffte Erholung von den jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor ist am Mittwoch an den US-Börsen doch ausgeblieben.New York - Eine zuvor erhoffte Erholung von den jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor ist am Mittwoch an den US-Börsen doch ausgeblieben. Der von diesen Branchenwerten geprägte Auswahlindex Nasdaq-100-Index fiel im frühen Mittwochshandel nochmals um 1,20 Prozent auf 13 036,86 Punkte. Über weite Strecken war zuvor eigentlich noch ein freundlichen Start erwartet worden. Der Dow Jones Industrial...

