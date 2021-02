Die wöchentliche Aufwärtsentwicklung des EUR/USD verlor um 1,2180 an Schwung - Der Bereich um 1,2200 bleibt für die EUR-Bullen eine wichtige Hürde - Der Aufwärtsversuch des EUR/USD scheiterte am Mittwoch erneut in der Nähe der 1,2180, bzw. den Mehrtageshochs. In diesem Bereich liegt auch ein Fibo-Niveau bei 1,2173. Solange die Bullen den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...