Der SMI beendet den Handel 1,12 Prozent höher auf 10'727,70 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit deutlichen Gewinnen beendet. Bereits im frühen Geschäft war es klar nach oben gegangen, am Nachmittag konnte der SMI die Avancen gar noch etwas ausbauen. Händler sprachen von einer in erster Linie technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. So war der wichtigste Schweizer Aktienindex SMI am Dienstag zeitweise unter die...

