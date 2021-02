Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone gewinnt am Mittwoch 0,46 Prozent auf 3705,99 Punkte.Paris - Nach den beschwichtigenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag haben Europas wichtigste Aktienmärkte auch zur Wochenmitte davon profitiert und mit Gewinnen geschlossen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Mittwoch 0,46 Prozent auf 3705,99 Punkte. Der französische Cac 40 rückte um 0,31 Prozent auf 5797,98 Punkte vor. Der britische FTSE 100 stieg um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...