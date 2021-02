Das Wachstum im Motorradbereich wird vor allem durch die weiterhin hohe Nachfrage in Nordamerika, Australien und China sowie durch die "erwartete Markterholung" in Europa getrieben sein.Wels - Der österreichische Motorrad-Hersteller Pierer Mobility rechnet im laufenden Jahr mit einer weiterhin hohen Nachfrage nach motorisierten Zweirädern und erwartet entsprechend einen deutlichen Umsatzanstieg. Zudem soll auch die operative Marge im Motorradbereich auf Vorkrisenniveau zurückkehren. Expandieren will die Gruppe auch mit E-Bikes. Für das laufende Geschäftsjahr rechne Pierer nun mit...

