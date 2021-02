In dem einstündigen Online-Seminar werden die Referenten über Chinas Risiken und Chancen umfangreich berichten.Webinar - In dem einstündigen Online-Seminar werden die Referenten über Chinas Risiken und Chancen umfangreich berichten. Es werden die Argumente für Investitionen in Chinas Wachstumsstory erörtert - mit einem besonderen Schwerpunkt auf ESG. Vor 40 Jahren öffnete China seine Wirtschaft für die Welt. Jetzt öffnen sich auch die Märkte, denn globale Indizes nehmen Chinas Aktien und Anleihen auf.

