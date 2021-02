Die Geldpolitik der People's Bank of China (PBoC) wird stabil bleiben, da die angespannte Kapitalsituation in diesem Jahr wahrscheinlich anhält, berichtete die Economic Information Daily am Donnerstag. Wichtige Punkte "Stabilität" wird weiterhin der Schwerpunkt der Geldpolitik sein. Das Liquiditätsmanagement der Zentralbank bleibt bei der Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...