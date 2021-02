Eine Mehrheit der Aktien wird höher gehandelt, was auf die noch vorhandene Risikobereitschaft der Investoren schliessen lässt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am späten Donnerstagvormittag seitwärts im Minus. Nach einer noch freundlichen Eröffnung ist der SMI rasch in den negativen Bereich zurückgefallen, was allerdings vor allem auf die schwache Performance der hiesigen defensiven Schwergewichte zurückzuführen ist. Eine Mehrheit der Aktien wird denn auch höher gehandelt, was auf die noch vorhandene...

