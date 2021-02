Der Single-Haushalt ist mit Abstand die meistverbreitete Wohnform.Neuenburg - Der Single-Haushalt ist mit Abstand die meistverbreitete Wohnform: In 36 Prozent der 3,8 Millionen Privathaushalte lebt jemand allein. Am zweithäufigsten sind Familienhaushalte mit Kindern (29,3%), knapp gefolgt von kinderlosen Paar-Haushalten (27,2%). 1,4 Millionen Schweizer Haushalte (38%) sind im Wohneigentum untergebracht, die Hälfte davon in einem Einfamilienhaus.

