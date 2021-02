Ein EU-gefördertes Forschungsprojekt könnte die Gewinnung von elektrischer Energie durch die Nutzung von Phasenübergängen von Wasser in Nanoporen revolutionieren. Die Natur hat vor allem im Pflanzenreich nanoporöse Materialien entwickelt. Die gewinnen aus Feuchtigkeitsschwankungen in ihrer Umgebung, wie zwischen Tag und Nacht oder zwischen Trocken- und Regenzeit, mechanische Energie. So vergraben sich zum Beispiel manche Pflanzenkeime nur durch die Energie aus Wasserkondensation und -verdampfung ...

