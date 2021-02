Der Aufwärtstrend im Cable bleibt intakt und zielt nun in den nächsten Wochen auf den Bereich von 1,4300, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Nachdem das GBP gestern während der asiatischen Stunden in die Höhe schoss, merkten wir an, dass "ein weiterer Anstieg zwar nicht ausgeschlossen ist, der schnelle Anstieg ...

